Infortunio Gavi, ecco quanto incasserà il Barcellona

Il club catalano ha perso il centrocampista spagnolo per 8-9 mesi: ecco la cifra che incasserà per il suo infortunio

Nella sfida tra Spagna e Georgia, Gavi ha rimediato la rottura completa del legamento crociato del ginocchio sinistro e la lesione del menisco. Il classe 2004 sarà costretto all'operazione e tornerà soltanto all'inizio della prossima stagione, saltando anche Euro2024. Il Barcellona, così, perde una delle proprie stelline e la dirigenza blaugrana è furiosa. La Federazione spagnola (RFEF), intanto, ha già stanziato la cifra per il grave infortunio: il club catalano incasserà 7,5 milioni di euro. Questi milioni sono stanziati dalla FIFA per il Club Protection Program, il programma di finanziamento per gli infortuni rimediati con le nazionali. Una magra consolazione per il Barcellona.