Inghilterra, il regalo di Kane ai compagni di Nazionale dopo record di gol

Il centravanti è tornato in Nazionale e ha omaggiato i compagni per averlo aiutato a diventare il miglior bomber di sempre della storia dei Tre Leoni.

L'importanza della squadra in un record personale. Harry Kane ha sottolineato, con un bellissimo regalo ai compagni dell'Inghilterra, quanto sia fondamentale il lavoro di gruppo anche per raggiungere traguardi come quello del record di gol segnati con la maglia della Nazionale.