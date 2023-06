Inghilterra-Macedonia del Nord, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Per gli inglesi di Southgate possibile vedere in campo Pickford in porta. Difesa composta da Walker, Stones, Maguire e Chilwell; Henderson, Rice, Bellingham in mezzo. Reparto avanzato composto da Saka, Kane, Maddison.

Nella Macedonia, ecco Dimitrievski in porta. Ristovski, Velkovski e Musliu in difesa. Alioski, Bardhi, Ademi, Trickovski a centrocampo con Elmas leggermente più avanzato in appoggio di Trojkovski e Milevski che dovrebbero agire in attacco.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partitra tra Inghilterra-Macedonia del Nord andrà in scena, come detto, oggi lunedì 19 giugno 2023 alle ore 20:45 e sarà valevole per le qualificazioni ad Euro 2024.

Per gli appassionati di calcio che vorranno vedere la sfida, questa sarà visibile in diretta su Sky sul canale 203 dove ci sarà il classico diretta gol nel quale verranno trasmesse le immagini di tutte le partite in programma questa sera.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

INGHILTERRA(4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Maddison. C.T: Southgate.

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Alioski, Bardhi, Ademi, Trickovski; Elmas; Trojkovski, Milevski. C.T: Milevski.