Inghilterra, Southgate: “Mondiali 2030? Non capisco l’integrità del torneo”

Caos intorno alla formula scelta per i Mondiali del 2030 che, come annunciato nelle scorse ore, si giocheranno tra Marocco, Spagna e Portogallo, con le prime tre partite però in Sudamerica tra Uruguay, Argentina e Paraguay. A parlare del tema è stato anche Gareth Southgate, il commissario tecnico dell'Inghilterra: "La cosa più importante è che non capisco l'integrità del torneo: tre partite giocate in Sud America, poi le nazionali devono riattraversare l'Atlantico, cambiare fuso orario e riprendere la competizione con tre di loro che avranno avuto il vantaggio di giocare in casa una parte del girone. Non ne sono un sostenitore".