Iniesta, addio Giappone: nuova avventura negli Stati Uniti o in Medio Oriente

Il centrocampista Andres Iniesta lascerà il Vissel Kobe , attuale capolista della J-League giapponese, questa estate. L'ex storico giocatore del Barcellona, a 39 anni ormai vicini, ha deciso di cambiare aria ma di non fermarsi.

Per Iniesta, ora, si profila una nuova avventura dato che, anche a causa di alcuni problemi fisici, nell'ultima stagione non ha potuto giocare molto. Col contratto in scadenza questa stagione, il suo destino sembra essere altrove.