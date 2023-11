Inter Miami, annullato il tour pre stagionale in Cina. Il motivo

Cattive notizie per l'Inter Miami. Annullato il tour pre stagionale che avrebbe avuti luogo in Cina per "circostanze impreviste"

L'Inter Miami non partirà in tour pre stagionale. Il club statunitense aveva annunciato una serie di cinque amichevoli da disputare in Cina come preparazione alla stagione prossima all'avvio, ma il tutto è stato cancellato. "Il procuratore del tour, NSN, ha informato l'Inter Miami CF della cancellazione del suo tour a causa di circostanze impreviste in Cina" si legge nel comunicato del club di David Beckham. Un'occasione sfumata per il marketing, che certamente avrebbe portato non pochi consensi vista la presenza di Lionel Messi. Opportunità mancata anche per l'argentino, che avrebbe così avuto modo di confrontarsi con un altro stile di calcio. A quanto pare le avversarie dell'Inter Miami sarebbero dovute essere Qingdao Hainiu e un'altra squadra della Super League cinese, Chengdu Rongcheng.