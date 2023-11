Tifosi del PSG non perdonano Messi: “Weah nostro unico Pallone d’Oro”

Nelle scorse ore, Lionel Messi ha vinto il suo ottavo Pallone d'Oro. Un titolo che, come sempre, crea enorme discussione ed è oggetto del dibattito mondiale. Senza dubbio, decisiva la vittoria della coppa del mondo per il calciatore oggi all'Inter Miami ed ex Paris Saint-Germain. Proprio da Parigi però, diversi tifosi sembrano non aver mai perdonato le deludenti stagioni di Leo Messi sotto la Tour Eiffel.

Nonostante i complimenti del PSG al calciatore dell'Inter Miami, sono tanti infatti i tifosi dei francesi molto critici verso il fuoriclasse cresciuto tra Newell's Old Boys e Barcellona. Tra tutti, spicca un commento che rappresenta l'emblema della tifoseria della squadra del "Parco dei Principi". In un commento infatti, un tifoso spiega: "Un ragazzo che ci sputa e non ha mai rispettato la maglia in campo, meglio ignorare il suo tempo con noi" - spiega sull'ottavo Pallone d'Oro in carriera di Leo Messi. Poi, ancora il tifoso del PSG: "Non è mai voluto venire, facevamo da gigantesco palazzetto dello sport per i Mondiali. L'unico Pallone d'Oro ad aver giocato nel PSG è Mister George Weah" - spiega il tifoso del PSG. Il padre di Timothy (oggi alla Juventus) vinse l'importante riconoscimento individuale nel 1995.