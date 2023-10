Inter Miami, annunciata la serie tv su Lionel Messi

Lionel Messi sarà presto il protagonista di una serie tv incentrata tutta su di lui. Lo ha annunciato la Apple TV di recente e si basa sull'approdo in America del calciatore argentino. Dall'arrivo all'Inter Miami dopo la vittoria del tanto ambito e ricercato Mondiale ai giorni nostri, quando è al centro delle critiche per la lunga e misteriosa assenza. Lo spettacolo sarà disponibile dal prossimo 11 ottobre e visibile sulla piattaforma della multinazionale statunitense. Al momento, non sono note altre possibilità per assistere allo show in Italia ma presto ne sapremo certamente di più. Un riconoscimento necessario e scontato per quello che, secondo molti, è il miglior giocatore della storia del calcio. Ormai considerato una vera e proprio super star in America.