L’effetto Messi colpisce ancora, l’Inter Miami raddoppia i prezzi

Si amplifica l'effetto Lionel Messi in America. Se l'arrivo dell'argentino in Mls ha portato ad una maggiore partecipazione dei tifosi, sia alle partite che ai negozi di shopping, questa ha comportato anche l'aumento dei prezzi da parte dell'Inter Miami. Il club statunitense ha infatti presentato i prezzi dell'abbonamento stagionale con variazioni abbastanza importanti, tanto da arrivare quasi a raddoppiare il costo di un tagliando per l'intera nuova stagione. Ecco, la cosiddetta "Messimania". Lo possiamo capire meglio da questi dati: nel 2023 l'abbonamento per un posto in curva dietro le porte è costato ai tifosi una cifra che va dai 485 ai 592 dollari. Oggi, se volessero rinnovarlo per assistere all'intera prima stagione di Leo, sarebbero costretti a sborsare la somma di 884 e 867 dollari. Per non parlare delle tribune centrali, dove i prezzi toccano i 4.420 dollari ben diversi dai 2.575 chiesti questa stagione.