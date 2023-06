Sono stati compagni di squadra al Manchester United e, per anni, hanno condiviso lo stesso spogliatoio fatto di successi e grandi emozioni. Eppure questo non ha impedito a David Beckham e al suo Inter Miami di prendere la dura decisione di esonerare il mister Phil Neville , suo grande amico.

L'annuncio è arrivato nelle scorse ore a seguito dei risultati sportivi negativi della squadra. L'ex Spice Boy ha spiegato amaramente la difficile scelta di cambio allenatore: "Quando abbiamo nominato Phil, sapevamo che avrebbe dato il massimo per l’Inter Miami, l’ho visto lavorare in maniera incredibilmente dura e con grande impegno per quelle che erano le ambizioni che ci eravamo prefissati. Lui e la sua famiglia hanno abbracciato Miami e lui ha dato tutto per portare al successo la città e i suoi tifosi. Ha dato un contributo importante al nostro club con le sue qualità da leader e le sue conoscenze di allenatore".