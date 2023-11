Inter Miami, Beckham: “Messi? È stato il nostro regalo ad America e Mls”

Intervenuto ai microfoni dell' AFP , David Beckham è tornato a parlare del trasferimento di Lionel Messi all' Inter Miami . L'ex calciatore, ora presidente del club statunitense, ha tanto insistito e lavorato per far si che il cambio di casacca diventasse realtà. Ora, come dichiarato dallo stesso, si gode uno dei migliori calciatori al mondo nella sua squadra ed in un campionato certo non tra i più seguiti ed importanti al mondo.

IL TRASFERIMENTO: L'ex calciatore di Real Madrid e Manchester United, tra le altre, ha rivelato alcuni retroscena riguardo l'approdo di Lionel Messi in America. "Non ci credo ancora. Per me è motivo di grande orgoglio, lui è il miglior giocatore del mondo ed è nella nostra squadra!". Successivamente David Beckham ha aperto alla possibilità che il trasferimento dell'argentino presentasse secondi fini, oltre quello puramente sportivo del campo: "Abbiamo sempre saputo che portare Leo in America, non solo a Miami, sarebbe stato il nostro regalo all’America e alla MLS. Perché lui cambia tutto. E lo ha fatto. Un'icona del genere ispira una intera generazione di giocatori di calcio. Ed è per questo che abbiamo voluto portare Leo nella squadra".