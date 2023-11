Messi all’improvviso: “L’avvento di Guardiola ha fatto molto male al calcio”

Lionel Messi ha usato parole scottanti per definire la grandezza di un allenatore come Pep Guardiola

Intervenuto ad un'intervista concessa al canale Movistar Plus+ , Lionel Messi ha chiacchierato in compagnia di un'altra leggenda argentina, Jorge Valdano. I due hanno spostato l'oggetto della discussione al Barcellona, più precisamente alle annate 2008-2012 con riferimento a quello che è considerato uno degli allenatori più importanti della storia del calcio: Pep Guardiola .

GUARDIOLA: "È incredibile che cosa ha combinato Pep con il suo modo di farci giocare - ha cominciato Lionel Messi -. Ha influenzato il calcio, ma non solo in Spagna anche all'estero. Cioè, Guardiola ha fatto molto male al gioco del calcio perché ciò che faceva era apparentemente semplice e tutti speravano di imitarlo". Poi, Valdano in risposta: "Esattamente, ricordo che accadeva anche in seconda divisione, fino alla terza. Vedevo le difese centrali correre sempre in avanti". E ancora l'attaccante dell'Inter Miami confermando la grandezza dell'allenatore spagnolo ora al Manchester City: "Quando vidi ciò all'estero mi resi veramente conto di quello che avevamo raggiunto. Incredibile. Non ho dubbi quando dico che Pep Guardiola sia un allenatore speciale, forse il migliore che abbia mai avuto".