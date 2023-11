Inter Miami, Beckham: “Messi? Ecco quale sarà il suo futuro”

Intervistato dal The Times, David Beckham ha parlato della trattativa che ha portato Lionel Messi all'Inter Miami: "Abbiamo sempre saputo che ci sarebbe stata concorrenza. Il momento in cui mi sono preoccupato un po’ è stato quando il Barcellona ha mostrato interesse per Messi. Il Barça ovviamente ha colpito nel segno e Leo non è mai riuscito a salutarlo come avrebbe meritato. Ecco perché quella è stata l'unica volta in cui ho iniziato a temere che non sarebbe arrivato all'Inter Miami. Ma abbiamo fatto tutto il possibile per ricevere la sua chiamata che confermava che sarebbe venuto da noi".