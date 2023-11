The Last Dance: salta Messi vs Ronaldo? Il comunicato dell’Inter Miami

Potrebbe esserci un clamoroso dietrofront: The Last Dance tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo potrebbe non giocarsi. L'amichevole-evento tra Inter Miami e Al Nassr, annunciata nella giornata di martedì e in programma nel febbraio del 2024 a Riyhad, potrebbe rimanere soltanto un'idea. A smentire, infatti, è lo stesso club americano. Ecco il comunicato: "È stato fatto un annuncio secondo cui l'Inter Miami avrebbe giocato la Riyadh Season Cup. Questo non è corretto. Fin dal primo giorno, l'Inter Miami CF ha deciso di diventare un marchio globale. A tal fine, abbiamo discusso per determinare il nostro programma pre-campionato 2024. Non vediamo l’ora di mostrare i nostri giocatori nel primo tour internazionale dell’Inter Miami CF che sarà annunciato nelle prossime settimane"