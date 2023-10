Inter Miami, l’assenza di Messi infastidisce i tifosi

Poche novità riguardo il rientro di Lionel Messi. Il fuoriclasse dell'InterMiami è ai box da più di una gara ormai, precisamente dalla sfida contro il Toronto, e le sue condizioni sono ancora avvolte nel mistero. Sia per i tifosi che per l'allenatore, il "Tata" Martino, che pochi giorni fa si era espresso così a riguardo: "Non sappiamo quando tornerà, non sappiamo nulla". In mancanza di informazioni i supporter si sono riversati sui social, sfogandosi per l'assenza dell'argentino. Senza di lui, il club statunitense è tornato alle sue vecchia difficoltà, come il non riuscire a trovare con facilità lo specchio della porta. Ad alimentare le critiche ci hanno pensato poi i prezzi dei nuovi abbonamenti stagionali, duplicati proprio per poter assistere a Lionel Messi dal vivo. Ma lui, non c'è al momento...