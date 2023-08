Messi, negli States con la “massima sicurezza”: il suo bodyguard è un ex Navy Seal

In tanti, tra tifosi e appassionati, infatti, hanno notato come ci sia una figura che segue La Pulce proprio come un'ombra. Si tratta di un bodyguard ad hoc per l'argentino. Non uno casuale ma un ex soldato, per la precisione un ex Navy Seal. Il suo nome è Yassine Chueko, un ex membro dell’esercito americano che ha combattuto in Iraq e Afghanistan. L'uomo, come si può vedere anche sui suoi canali social, è anche un esperto di arti marziali, taekwondo e boxe e ha partecipato a diversi incontri di Mma.