Inter Miami, Messi festeggia la vittoria del Pallone d’Oro con i tifosi

Si è tenuta al Lockhart Stadium la festa per la vittoria del Pallone d'Oro di Lionel Messi. L'Inter Miami ha deciso di celebrare l'avvenimento con una grande celebrazione a cui erano presenti anche i tifosi. L'argentino, entrato in campo con il Pallone d'Oro, ha ringraziato i tifosi presenti. Sono intervenuti anche il proprietario dell'Inter Miami, Jorge Mas, e il commissario della Mls Don Garber. L'Inter Miami ha poi giocato in amichevole contro il New York City, partita terminata 1-2. Sulla maglia da gioco, inoltre, è stata applicata una patch speciale: una M con due capre, a simboleggiare il GOAT.