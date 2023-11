Inter Miami, Messi nominato MVP del 2023. Adesso parte la caccia a Higuain

Dopo una Leagues Cup vinta, una US Open Cup sfiorata e tante, tante giocate, Leo Messi si è definitivamente preso la scena anche all'Inter Miami, club in cui è arrivato durante l'estate. Al suo arrivo dal Paris Saint-Germain, la stella ex Barcellona aveva ovviamente già stregato tutti, riuscendo ad andare in gol anche all'esordio. Per lui, nonostante non sia riuscito a trascinare la sua Inter Miami ai playoff della MLS, la prima stagione in America è stata senza dubbio un grande successo, con la gente che arrivava da tutto il continente per veder giocare l'argentino Campione del Mondo in carica con la dieci dell'Inter Miami, club di David Beckham. In queste ore, proprio il proprietario di maggioranza della società americana ha nominato Lionel Messi come MVP per la stagione 2023. Un riconoscimento senza dubbio inevitabile quanto importante, che arriva dopo 14 partite e ben 11 gol e 8 assist. Prima di essere conquistato da Lionel Messi, questo riconoscimento individuale era stato vinto da Lewis Morgan (2020), Gregore (2021) e Gonzalo Higuaín (2023), il capocannoniere storico dell'Inter Miami con 29 reti messe a segno nel proprio periodo in maglia rosa. Un traguardo che, con ogni probabilità, l'argentino punterà a battere già nella stagione 2024 di MLS, la sua seconda con l'Inter Miami.