Inter Miami, Messi salta la finale di Coppa? Le condizioni dell’argentino

Momento di grande apprensione per l'Inter Miami del "Tata" Gerardo Martino, che potrebbe perdere Leo Messi per la gara valida la finale della US Open Cup nella notte tra mercoledì e giovedì 28 settembre contro la Houston Dynamo. Una vera e propria tegola per gli americani, che hanno in Lionel Messi - come è normale che sia - la stella assoluta della squadra. In particolare, un dato è impressionante: l'Inter Miami non ha perso nessuna delle 12 partite in cui Messi ha giocato. Inoltre, l'argentino ha segnato 11 gol e fornito cinque assist.