Inter Miami, ‘Tata’ Martino: “Non so quando tornerà Messi, ha una cicatrice…”

LE CONDIZIONI: "Leo Messi ha un fastidio ad una vecchia cicatrice che non gli permette di giocare. È una situazione particolare di cui non abbiamo alcun tipo di risposte, lo valuteremo quotidianamente e vedremo" ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa, confermando i terribili sospetti riguardo le condizioni di Lionel Messi. Ma, in che senso una cicatrice: "Non so se gli faccia male o cosa, so solo che gli dà fastidio e non può giocare liberamente una partita. Forse è anche un blocco mentale, non vi so dire. Ci dovrebbe essere una spiegazione molto più medica in questi casi". Nonostante le parole dell'allenatore siano alquanto vaghe e poco precise, possiamo dire per certo che Messi non giocherà la sfida di lunedì contro l'Orlando City. Probabilmente anche la finale US Open Cup.