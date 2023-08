Inter Miami, Tata Martino: “Il 90% delle punizioni non è gol, ma con Messi…”

Un focus, poi, sulle punizioni dato che Messi ha segnato ancora in questo modo: "I calci di punizione sono stati assegnati molte volte in questa gara. C'è sempre la sensazione che Messi possa segnare. Un calcio di punizione non è qualcosa che può diventare un gol: il 90% delle volte non lo è. Ma quando Messi ha la palla accade il contrario: diventa il 10% che non segnerà e il 90% che ci sarà un gol. Quindi il nostro club deve sfruttare tutto questo".