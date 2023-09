Inter Miami, ‘Tata’ Martino: “Messi? Poco prudente mandarlo in campo…”

Senza Lionel Messi , l ' Inter Miami non vince. È un discorso ormai assodato questo che trova conferma anche dalla recente finale di Us Open Cup con lo Houston Dynamo, persa per 1-2. Ma non si poteva proprio fare altrimenti secondo il 'Tata' Martino , il quale ha deciso di non schierare l'argentino per un motivo ben preciso.

L'ASSENZA: L'allenatore ha lasciato in panchina Leo Messi per prudenza. Il fuoriclasse non sta ancora bene a causa di una cicatrice, dunque si è optato per non rischiare nulla: "Non era prudente che oggi giocasse da titolare, neanche da subentrato. Era un rischio troppo importante e ho preferito non fargli fare nemmeno un minuto. In ogni caso, credo tornerà entro la fine del campionato, per questo attendo novità dallo staff medico: se va bene può tornare anche dalla prossima" ha dichiarato il 'Tata' Martino in conferenza stampa. L'Inter Miami affronterà il New York City domenica prossima, l'1 ottobre, sarà questa la data del rientro della pulce?