Messi non c’è, l’Inter Miami perde la finale di US Open Cup

Per Houston è la seconda affermazione della propria storia nella US Open Cup dopo quella del 2018, mentre in casa Inter Miami tocca al tecnico Gerardo Martino difendersi dalle critiche per non aver portato Messi neppure in panchina:

"Sarebbe stato assurdo rischiare Leo, lo vedrete ancora in campo prima della fine del campionato" ha assicurato il tecnico messicano, facendo capire come l’obiettivo di qualificarsi per i playoff sia stato ritenuto più importante rispetto alla finale di Coppa. L'Inter Miami è a -5 dal New York Fc, che al momento occupa l’ultimo posto utile per la post season.

Miami ha disputato due gare in meno rispetto alla franchigia di proprietà di City Group e proprio nel prossimo turno, il 1° ottobre, ci sarà lo scontro diretto in casa di Martinez e compagni. Magari con Messi almeno in panchina…

