Italia U21, Lorenzo Colombo lascia il ritiro: ecco il motivo

Nuovo problema per Carmine Nunziata. Il Commissario tecnico dell'Italia U21 deve rinunciare a Lorenzo Colombo. L'attaccante del Monza, in prestito dal Milan, si sta rivelando uno dei giovani già importanti in Serie A ma ha dovuto sventolare bandiera bianca in Nazionale. Il classe 2002, infatti, ha accusato un affaticamento muscolare e ha lasciato il ritiro. L'attaccante non sarà quindi a disposizione per le due gare di qualificazione agli Europei di categoria del 2025 contro San Marino e Irlanda del Nord.