Joao Felix non vuole tornare all’Atletico Madrid con Simeone: “Mi piace il Chelsea”

Quale futuro per Joao Felix? Non lo sa neanche lui ma un'idea se l'è fatta e non prevede il ritorno in Spagna all'Atletico Madrid...

Joao Felix è felice al Chelseae vorrebbe restare a Londra. Eppure il futuro del portoghese è decisamente un rebus dato che si trova in Blues in prestito dall'Atletico Madrid. Mundo Deportivo ha spiegato che il giocatore non ha alcuna intenzione di fare ritorno in Spagna nel caso in cui dovesse rimanere come allenatore Diego Simeone. Una tesi ripresa anche dai media inglesi tra cui Standard e talkSport che riportano anche alcune parole del giocatore ai canali ufficiali del club londinese.