Jordi Alba lascerà il Barcellona al termine della stagione

Ma il terzino ha comunque deciso di andare incontro al club e di diventarne una leggenda. Colui che ha rinunciato al suo ultimo anno di contratto per permettere al Barcellona di tornare a prosperare. Infatti, secondo la fonte, JordiAlba avrebbe comunicato ai propri parenti più intimi che non avrebbe lasciato il Barça se non per i problemi economici. Inoltre, l'addio riferito al presidente Joan Laporta sarebbe arrivato in maniera particolarmente prematura, senza che il giocatore avesse avuto contatti con altre squadre. Una vera e propria dimostrazione d'amore per il club e, soprattuto, per i colori blaugrana.