Jordi Cruijff conferma: “Addio Barcellona è decisione personale”

ADDIO - "È una decisione personale, ci pensavo da mesi", ha ammesso Cruijff. "A volte prendi la decisione e basta. Sono molto grato per la fiducia della dirigenza ed è stato un piacere lavorare con Mateu Alemany e Xavi. Auguro loro tutta la fortuna del mondo affinché arrivino altri successi. Le parole di Xavi per me? Devo ammettere che sono state molto belle e lo ringrazio. La squadra è giovane, io trovero la mia strada".