Inter Miami, Martinez: “Da quando c’è Messi anche a me arriva la palla”

Le parole dell'attaccante, al settimo cielo per la presenza di Lionel Messi in squadra: "È un giocatore strepitoso, bisogna solo goderselo senza fare domande"

Un impatto clamoroso nelle rotazioni e nel gioco di squadra. È questa la lettura di Josef Martinez riguardo le prime due partite di Lionel Messi da nuovo giocatore dell'Inter Miami. L'attaccante gode della presenza della pulce per un motivo: "Cosa è cambiato dal suo arrivo a Miami? Che adesso la palla arriva anche a me (Ride, ndr)". Il colombiano scherza, ma nelle sue parole c'è un fondo di verità non troppo mascherato. C'è una Inter Miami prima di Messi e una dopo il suo arrivo. L'argentino ha giocato due partite, dove ha segnato 3 gol e servito un assist. L'attaccante ha poi continuato elogiando Leo ai microfoni di AppleTV: "Quando giochi con un fuoriclasse così, devi farti trovare sempre pronto. È strepitoso, bisogna solo goderselo. È un vincitore come me e ci aiuterà molto sia individualmente che collettivamente". Dimostrazione di come l'arrivo di Lionel Messi abbia scaturito un sentimento di rivalsa all'interno dello spogliatoio.