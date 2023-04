Juninho: “Futuro Messi? Non vuole il ‘derby’ con CR7 in Arabia. Ecco cosa preferisce”

L'ex storico calciatore non ha dubbi sulle preferenze de La Pulce in merito al suo futuro nel mondo del calcio.

"Messi ha ottenuto tutto, è diventato campione del mondo. Ma il tempo passa per tutti. Penso che la cosa migliore sia tornare al Barcellona, ​​non altro", ha detto Juninho le cui parole sono riprese da RMC Sport. "Tornare indietro e chiedere lo stesso contratto potrebbe non piacere ai fan. Se torna con cuore sincero e condizioni contrattuali adatte all'attuale Barcellona, ​​questa potrebbe essere una buona opzione".

L'ex calciatore ha anche spiegato la differenza tra le varie opzioni future per l'argentino: "Tornare al Barcellona è meglio che giocare un derby con Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. La scelta migliore è tornare a Barcellona, ​​anche se per Xavi sarà difficile trovare l'equilibrio della squadra, perché c'è Lewandowski. Xavi ha un rapporto molto stretto con Messi e questo gli renderà più facile metterlo in panchina e averlo magari per partite più importanti. Tutti al Barcellona rispettano Lionel. Nessuno farà mai più ciò che lui ha ottenuto con questo club".