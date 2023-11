Juventus, l'”assist” di Southgate: “Phillips? Ci piacerebbe giocasse di più…”

In scadenza di contratto nel 2028 la Juve sembra volersi muovere in prima battuta con un prestito, scenario che potrebbe far piacere anche a Gareth Southgate. Il ct dell’Inghilterra sta continuando a convocare e a schierare titolare Phillips, ma dopo aver diramato l’elenco dei convocati per le gare contro Malta e Macedonia del Nord, le ultime del girone verso Euro 2024, al quale i Tre Leoni sono già qualificati, non ha nascosto di gradire la possibilità che Phillips aumenti il proprio minutaggio: “Kalvin gioca con giocatori di livello mondiale nel proprio club. Penso che insieme a Guardiola e a Begiristain discuteranno sulla strada migliore da seguire - le parole del ct inglese - Conosciamo la qualità del suo gioco, due anni fa è stato un giocatore fondamentale per noi. Ci piacerebbe che giocasse di più, non ci sono molti giocatori che possono giocare nella sua posizione".