Juventus, per Pogba niente ricorso al Tar. Ecco la durata della squalifica

Novità importanti per il futuro del centrocampista della Juventus Paul Pogba. Il centrocampista francese francese è sospeso dopo la positività al doping riscontrata in un controllo dello scorso 20 agosto, al termine della sfida della Dacia Arena contro l'Udinese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Juventus non andrà al Tas di Losanna. Per questo motivo, toccherà alla procura antidoping dare una squalifica al classe 1993. Anche in caso di patteggiamento, la squalifica non sarebbe inferiore ai due anni. Probabilmente, sarà a parola fine alla carriera calcistica di Paul Labile Pogba. Le prossime settimane saranno decisive.