Kane, il debutto in Bundesliga col Bayern è da record: nessuno come lui

Debutto con vittoria per il bomber inglese col Bayern Monaco. 4-0 al Werder Brema con gol e assist.

Non era iniziata col piede giusto l'avventura di Harry Kane al Bayern Monaco. Il centravanti era entrato durante la Supercoppa di Germanai poi persa dai suoi per un debutto da dimenticare. Ben diverso, invece, è stato l'esordio assoluto in Bundesliga, nella prima giornata di campionato.