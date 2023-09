Kane: “Venuto al Bayern per migliorarmi e non solo per alzare trofei”

Protagonista di un'intervista concessa al TheGuardian, Harry Kane ha spiegato il trasferimento al BayernMonaco. Più in particolare, l'attaccante si è riferito al doloroso addio al Tottenham che secondo lo stesso era ormai "fondamentale per migliorare". Queste le sue parole: “Non mi sono trasferito al Bayern Monaco solo per vincere trofei - ha puntualizzato l'attaccante -. Non è questa la verità. Io avevo bisogno di giocare ai massimi livelli per migliorare e diventare ancora più forte". Un concetto che l'inglese ripete più volte, su cui appare fermamente convinto. Al Tottenham si sentiva limitato: "Per farlo devo stare accanto ai migliori attaccanti e giocatori del mondo, devo giocare in Champions League e lottare per i titoli. La scorsa stagione è andata bene per me personalmente, ma non per il Tottenham come squadra. Era il momento di fare un altro passo".