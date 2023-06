Kanté, non solo calcio giocato: acquista un club belga

Kanté ha acquistato il club belga che milita in terza divisione e che, in precedenza, era controllato dall'imprenditore lussemburghese Flavio Becca, che lo aveva rilevato nel 2018. "Flavio è estremamente felice di poter consegnare le chiavi della società a N'Golo Kanté, un giocatore di grande classe, non solo per le sue qualità calcistiche ma anche e soprattutto per le sue doti umane unanimemente riconosciute", si legge nel comunicato stampa.