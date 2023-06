Kessié, fa arrabbiare i tifosi del Barcellona: in vacanza con la maglia… del Bayern

Dopo una stagione iniziata non al meglio ma conclusa in crescendo con tanto di complimenti da parte del suo allenatore Xavi, il futuro in chiave mercato del centrocampista ex Atalanta e Milan resta in bilico. Diversi i rumors che lo hanno accostato anche ad un ritorno in Italia o, perché no, ad un trasferimento all'estero tra Premier League e Bundesliga.