Klopp: “Difficile competere con Chelsea e Arabia. Soldi infiniti sono un problema”

"Quello che stanno facendo è buono, non biasimo nessuno. La nostra finestra di trasferimento si chiude il 31 agosto e in Arabia Saudita tre settimane dopo, quindi possono ancora acquistare giocatori. Questo ci rende la vita ancora più difficile", ha proseguito il tedesco.

E sul Liverpool: "In realtà è facile per me convincere i giocatori a venire al Liverpool. Se chiamassi un milione di giocatori, verrebbero qui immediatamente, ma non possiamo spendere soldi in modo incontrollabile. Sono molto contento della nostra finestra di mercato al momento, anche se capisco che i tifosi preferiscano un giocatore per 100 milioni".