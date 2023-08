Liverpool, Klopp: “100 milioni per un giocatore? Oggi è cambiato tutto”

Intervenuto in conferenza stampa, Jürgen Klopp ha ricordato una vecchia dichiarazione risalente al 2016. In quell'occasione aveva criticato il trasferimento di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United per una cifra intorno ai 100 milioni, queste le sue parole: "Non spenderei mai tutti questi soldi per un giocatore, servono per cose più importanti. Se dovessero diventare la norma, lascerò il calcio". Qualcuno in sala stampa gli ha ricordato che il suo Liverpool è ad un passo dall'ingaggiare Moises Caicedo per la cifra di oltre 110 milioni di euro. E proprio riguardo le sue vecchia dichiarazioni e l'ultimo trasferimento da record per i Reds, l'allenatore ha fatto un passo indietro e ammesso l'errore: "Purtroppo è cambiato tutto e che mi piaccia o no, devo accettarlo. Ovviamente mi sbagliavo al tempo, l'ho capito solo ora. Non sto incolpando nessuno, ma questo è il mercato. Dopo tutto, noi, come club, dovremmo attirare i migliori giocatori con tutte le nostre risorse.".