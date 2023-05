Klopp e il Liverpool fuori dalla Champions: “Ad un certo punto anche io mi sono arreso”

La società inglese non si è qualificata per la prossima edizione della Champions: il mister dei Reds ha commentato le sue sensazioni.

Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita conclusiva di Premier League del suo Liverpool contro il Southampton. Nel corso dell'incontro con i media non è mancato un passaggio sulla mancata qualificazione dei Reds in Champions League diventata ufficiale con la vittoria del Manchester United contro il Chelsea nel match giocato ieri.