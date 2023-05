DELUSO - "Sono totalmente devastato. Non ci sono assolutamente scuse per questo", ha scritto Salah su Instagram e Twitter. "Avevamo tutto quello che serviva per qualificarsi alla prossima Champions e abbiamo fallito. Siamo il Liverpool e qualificarci è l'obiettivo minimo. Mi dispiace ma è troppo presto per un post ottimista o che vi risollevi. Abbiamo deluso voi e noi stessi".