Dall’Inghilterra: Anche Salah verso l’Arabia Saudita, ha già l’accordo

Clamoroso in Inghilterra, a pochi giorni dal termine del mercato anche Mohamed Salahpotrebbe lasciare il grande calcio per trasferirsi in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal portale Sport Zone, l'attaccante ha ricevuto un'offerta dall'Al-Ittihad di Karim Benzema e i numeri sono davvero "spaventosi": 240 milioni di euro per il giocatore da ripartire in tre anni di contratto. Inoltre, si parla anche di un'offerta al Liverpool da 100 milioni di euro per lasciarlo partire subito. Secondo la fonte vi sarebbe già un accordo tra giocatore e club, dunque si attende il via libera dei Reds per concludere l'operazione. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un'ufficialità tanto clamorosa quanto inaspettata.