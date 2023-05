Klopp nei guai, accusato di cattiva condotta dalla Football Association

Brutte notizie per il tecnico, il quale è accusato di cattiva condotta per le parole rivolte al direttore di gara post Liverpool-Tottenham

Sono guai per Jürgen Klopp, il quale è finito sotto esame dalla Football Association of England per l'accaduto nel finale di Liverpool-Tottenham. In quell'occasione, precisamente al gol vittoria di Diogo Jota, il tecnico si è lasciato andare ad esultanza non elegante volgendo lo sguardo verso il direttore di gara. Preso dall'euforia del momento, l'ex Borussia Dortmund avrebbe rivolto "qualche parola" all'arbitro Paul Tierney. Per tale motivazione, dunque, sarebbe stato accusato di cattiva condotta e potrebbe andare incontro ad una multa.