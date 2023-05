La serata di Klopp: esulta, si fa male e accusa l’arbitro. Poi viene smentito…

Vittoria, esultanza, infortunio e polemiche. Liverpool-Tottenham è stata piuttosto movimentata per Jurgen Klopp.

Pazza serata per mister Jurgen Klopp nel corso del match tra il suo Liverpool e il Tottenham. La vittoria per 4-3 sugli Spurs arrivata allo scadere con la rete di Diogo Jota ha portato con sé gioia, un infortunio e anche una striscia polemica con l'arbitro.

Il manager tedesco, infatti, al momento della rete che è poi valsa il successo ai Reds si è lasciato andare ad un'esultanza polemica nei confronti del quarto uomo, evidentemente per una decisione arbitrale precedente. In quegli istanti, Klopp è stato visto fare ritorno alla sua postazione zoppicando causa infortunio, probabilmente muscolare.

Non solo. A seguito della sua eccessiva esultanza, il direttore di gara Paul Tierney lo ha punito con il cartellino giallo e, secondo Klopp , anche con parole non consone.

Nel post match, il tedesco ha commentato, infatti, il giallo ricevuto accusando il fischietto: "Non sono cosa ci sia tra lui e noi. Ma quello che mi ha detto non va bene. Ma ok...".