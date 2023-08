Liverpool, Klopp: “Salah arrabbiato? Reazione normale. Vi spiego il perché…”

Nella prima giornata di Premier League se ne sono viste delle belle, ma anche scene che hanno fatto discutere tifosi e non. Tra queste non possiamo non citare la sfuriata di Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, quando viene richiamato in panchina e sostituito. L'attaccante è stato ripreso dalle telecamere particolarmente arrabbiato e scosso per la decisione di Jürgen Klopp di farlo uscire dal campo anticipatamente. Ecco come l'ha presa l'allenatore al termine della partita: "Vi assicuro che è una reazione normale. È un attaccante e vuole segnare sempre, è fatto così. Non essendoci riuscito contro il Chelsea lo ha colpito profondamente".