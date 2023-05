Klopp sull’esultanza: “Arrabbiato e felice, non sarebbe dovuto accadere”

Le parole del tecnico sull'esultanza sfrenata che gli è costata il giallo nella sfida contro il Tottenham

Una vittoria importante e pesante, come testimoniato dall'esultanza messa in mostra da Jürgen Klopp. Il tecnico è esploso in un insieme di emozioni alla rete del vantaggio siglata da Diogo Jota, la quale è valsa la vittoria del Liverpool nei confronti del Tottenham. L'ex Borussia Dortmund ha urlato a squarciagola, accusato l'arbitro e muovendosi animatamente, riportando persino un dolore alla coscia. "Tutto questo non sarebbe dovuto accadere. È successo a causa delle emozioni della partita e di un pò di rabbia, che non porta mai a nulla di buono. Ecco perché ho festeggiato come ho festeggiato" ha dichiarato ai microfoni di Goal.

Un insieme di emozioni scatenatosi per l'immensa partita andata in scena ad Anfield, con il Tottenham bravo a non mollare e rimontare lo svantaggio di tre gol. Tanti episodi dubbi, i quali hanno influenzato negativamente l'umore di Jürgen Klopp: "C'era un fallo su Salah, che ho visto io con i miei occhi. Ma anche un altro calcio di punizione di Richarlison abbastanza dubbio, come il gol d'altronde".

"In un minuto abbiamo fatto un altro gol e, al posto di esser felice ero un po' arrabbiato. Non ho detto nulla di sbagliato, ma avevo comunque seria paura che l'arbitro mi espellesse" ha concluso l'allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp il quale in fin dei conti ha ricevuto solo un cartellino giallo. Finalmente una gioia per i Reds i quali hanno dovuto fare i conti con una stagione più che travagliata. Ora l'obiettivo è la Champions, ma sembra irraggiungibile.