Klopp torna su Salah e sbuffa contro il giornalista: “Non prendetemi in giro!”

Il tanto chiacchierato trasferimento di Mohamed Salah in Arabia Saudita è una ferita ancora aperta nelle zone di Liverpool. Sebbene l'operazione non sia andata in porto e l'egiziano rimasto ai Reds ancora per un'altra stagione, il clima non ama parlarne. Lo stesso anche l'allenatore Jürgen Klopp, che in conferenza stampa ha ricevuto una domanda sul futuro dell'ex Roma ed è sbottato senza freni: "Mi state prendendo in giro, non è vero? Cioè una settimana dopo la conclusione del mercato mi chiedi già di gennaio? Ma chiedimelo verso dicembre quando tutti avranno le idee un pò più chiare, non adesso. Salah è un nostro giocatore e sta molto bene qui, punto". Poi, concludendo la sua sfuriata: "Hai aperto una ferita apparentemente chiusa, non ci avevo pensato più. In ogni caso non sono per nulla preoccupato".