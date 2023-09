Dall’Arabia: “Salah tra i migliori al mondo, nostre porte sempre aperte per lui”

Nonostante il pressing continuo dell'Al Ittihad, Mohamed Salah non si è trasferito in Arabia Saudita. Il Liverpool ha deciso di non venderlo e il calciatore ha rispettato la decisione del suo club, rimandando il trasferimento a data da destinarsi. Sullo stesso è intervenuto il direttore sportivo della Saudi Pro League Michael Emenalo, convinto che prima o poi l'egiziano raggiungerà il Medio Oriente: "Prima di tutto, ci tengo a ricordare che Salah è uno dei migliori giocatori di calcio del pianeta. Ho già detto che daremo il benvenuto a tutti coloro che vorranno trasferirsi in Saudi Pro League. Ma dobbiamo fare affari in modo professionale e rispettoso nei confronti degli altri club. Non è stato possibile chiudere il trasferimento e questo ci dispiace, ma le nostre porte saranno sempre aperte per lui".

TRASFERIMENTO SFUMATO: Un cambio di casacca che sembrava ormai scritto nel destino e che invece non si è verificato. Merito del Liverpool, che non si è fatto ingolosire dalle cifre saudite e riuscito a trattenere Mohamed Salah in Inghilterra. "La transazione non è avvenuta, ma non perché d'un tratto non ci interessava più il calciatore - ha dichiarato il d.s. Michael Emenalo ai microfoni di Sky Sport -. Purtroppo non siamo riusciti a trovare un accordo con tutte le parti interessate in questo trasferimento. Tuttavia, siamo speranzosi per il futuro".