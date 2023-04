Koeman: “Barcellona migliorato con Xavi. Messi? Fa male vederlo con altra maglia”

Ora, di nuovo, commissario tecnico dell' Olanda , Ronald Koeman non dimentica il suo passato al Barcellona e, nonostante l'esperienza non proprio felice, non manca di parlare bene della formazione blaugrana che sembra destinata a vincere la Liga con Xavi al comando.

Sul possibile ritorno: "Il Barcellona è casa sua, è qui che dovrebbe essere. Non so come sia andato il tutto e perché la dirigenza non gli abbia dato la possibilità di continuare a giocare per il Barça. Il Barcellona ha molti problemi ora, ma io sono per Messi e per vederlo diventare di nuovo un giocatore blaugrana".