La Fifa condanna Rubiales: “Ha commesso danni irreparabili…”

La condanna della Fifa all'ex presidente della RFEF Luis Rubiales: "Non ci sono parole per quello che è stato il suo atteggiamento..."

Ancora guai per l'ex Presidente della Federcalcio spagnola (RFEF) Luis Rubiales. Questa volta ad esprimersi sul comportamento ed i gesti di quest'ultimo è stata la Commissione disciplinare della Fifa in persona. "Non ci sono parole per quello che è stato il suo atteggiamento. Ha danneggiato considerevolmente l'integrità e la reputazione del mondo calcio, al punto da causare un danno irreparabile" si legge nel fascicolo reso pubblico dalla stesso Federazione mondiale del calcio. Ricordiamo che Luis Rubiales è stato al centro delle accuse a causa di un bacio sulla bocca e non consenziente rivolto alla calciatrice Jenni Hermoso. Il tutto era avvenuto durante la premiazione per la vittoria del Mondiale femminile. L'accaduto gli è persino costato il posto di Presidente della RFEF e vicepresidente dell'Uefa.