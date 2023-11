La rivelazione di Quique Setien: “Il Barcellona non voleva pagarmi…”

In una successiva intervista al programma 'El Larguero' di Cadena SER, Setien si è soffermato in particolare sul proprio caso dopo l’esonero subito dal Barcellona, allenato dal gennaio, al posto dell’esonerato Valverde, all’agosto del 2020: “Cinque giorni prima della data del processo sono riuscito a trovare un accordo per il Barcellona, dopo che mi chiesero di non venire pagato, cosa che ovviamente non ho accettato (Setien aveva firmato fino al 30 giugno 2022, ndr). Ora stanno rispettando gli accordi, ma finiranno di pagarmi tre anni dopo aver allenato la squadra” le parole del tecnico, che ha poi portato alla luce i casi di “10, 12 o 14 allenatori di Prima e Seconda Divisione che devono ancora essere pagati dai propri club dopo essere stati esonerati e che pagano la lentezza della giustizia sportiva”.