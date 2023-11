La rivelazione su De Bruyne: “Era come un bimbo con cui nessuno vuole giocare”

Dopo aver giocato per diverso tempo al Chelsea, Kevin De Bruyne è oggi una delle maggiori star mondiali. Con la maglia del Manchester City, il belga ex Wolfsburg ha trovato la propria dimensione e, anno dopo anno, è riuscito a ottenere enormi successi. Tuttavia, la sua carriera non è iniziata nel migliore dei modi. Sull'argomento, sono intervenuti John Terry e John Obi Mikel che, in quel momento, si trovavano nello spogliatoio del Chelsea. Nel corso del podcast "One Podcast", i due hanno spiegato cosa è realmente accaduto. Parlando proprio di Kevin De Bruyne , il centrocampista nigeriano ha spiegato che in quel momento l'impegno del calciatore oggi capitano al City non era lo stesso. "Non credo che allora fosse il più bravo ad allenarsi. Era uno che veniva e, probabilmente perché giocava poco, andava sempre a testa bassa, arrabbiato e di cattivo umore. Era come un ragazzino che è venuto al parco giochi e nessuno voleva giocare con lui" - ha spiegato Obi Mikel. Poi, la rivelazione sulla lite con Samuel Eto'o: "Ricordo quando Samu lo attaccò e litigarono tantissimo in campo d'allenamento solo perché De Bruyne non si impegnava come voleva Eto'o."